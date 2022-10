जलसेन तालाब का अस्तित्व खतरे में, 25 बीघा पर कब्जा कर बना लिए खेत

Existence of Jalsen pond in danger, occupied 25 bighas of farm

-नगर परिषद ने चिन्हित किए कब्जे, प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट

हिण्डौनसिटी. पुरानी आबादी के लिए कभी प्रमुख जल स्त्रोत रहे जलसेन तालाब का अस्तित्व खतरे में है। प्रभावशाली लोगों के द्वारा करीब 25 बीघा जलभराव क्षैत्र में अतिक्रमण कर अलग-अलग खेत बनाकर मेडबंदी कर ली गईं है। नगर परिषद ने अनाधिकृत कब्जों को चिन्हित कर उपखण्ड प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी हैं। जल्द ही पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन और नगरपरिषद के अधिकारियों के द्वारा जलसेन में किए कब्जों को हटवाया जाएगा।

दरसअल, चार अक्टूबर को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए जा रहे झाड़ी कटिंग एवं सफाई कार्य के दौरान जलसेन तालाब में अवैध रुप से खेत बनाकर किए गए अतिक्रमण नगरपरिषद प्रशासन की निगाह में आए थे। रातों-रात जेसीबी की मदद से जलसेन के पेटे की सफाई कर करीब 25 बीघा क्षेत्रफल में बनाए गए 6-7 खेतों की ऊंची-ऊंची मेड़बंदी को देख नगरपरिषद के अधिकारी चकित रह गए। अतिक्रमण करने वाले प्रभावशाली लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही नगरपरिषद प्रशासन द्वारा सभी कोतवाली थाने के सामने वाले रास्ते पर मोक्षधाम के सामने वाले भाग में, बारहखंभा के पास किए अतिक्रमणों को चिन्हित कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर पांच अक्टूबर को उप जिला कलक्टर अनूप सिंह को सौंप दी गई। नगरपरिषद ने अवैध कब्जे हटाने के साथ ही अतिक्रमियों को पाबंद करने के लिए प्रशासन से मांग की है। उल्लेखनीय है कि नगरपरिषद द्वारा करीब दो माह पहले भी जलसेन तालाब के जलभराव क्षेत्र में पत्थर गढ़ी और तारबंदी कर किए अतिक्रमण को भी हटाया गया था।



4 करोड़ से होने हैं विकास कार्य-

अमृत योजना के तहत शहर के जलसेन तालाब के अलावा प्रहलाद कुंड व जच्चा की बावड़ी पर विकास कार्य और सौन्दर्यकरण होना है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। जलसेन तालाब में लोगों के घूमने के लिए वॉक-वे एवं आई लैण्ड बनाया जाएगा। अगर जल्द ही प्रभावशालियों द्वार किए अतिक्रमण नहीं हटाए तो, अमृत योजना का कार्य अधर में अटक सकता है।



इनका कहना है-

कुछ लोगों ने जलसेन के जलभराव क्षेत्र में मेडबंदी कर खेत तैयार किए हैं। अवैध कब्जों को हटाने तथा अतिक्रमियों को पाबंद करने के लिए उपखण्ड प्रशासन को पत्र लिखा है। शीघ्र ही पुलिस जाब्ता मिलने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

-कीर्ति कुमारी कुमावत, आयुक्त, नगरपरिषद, हिण्डौनसिटी।



फैक्ट फाइल-

जलसेन का जल आवक क्षेत्र (कैचमेंट एरिया)- 6.73 वर्ग किलोमीटर

जलभराव क्षेत्र- 125 एकड

भराव क्षमता- 15 एमसीएफटी (5 फीट)

पाल की लंबाई- 105 चैन (10500 फीट)

घाटों की संख्या- 20

जल आवक स्त्रोत- तीन नाले

पूर्ण भराव- वर्ष-1972, 1995 व 2005 में

