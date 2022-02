राज्य बजट 2022 से उम्मीद: सुविधाएं बढ़ें तो मिले उच्चीकृत आयुर्वेदिक उपचार

Expected from the State Budget 2022: If facilities increase, then advanced Ayurvedic treatment will be available

आयुर्वेद के जिला चिकित्सालय की दरकार, 10 वर्ष से क्रमोन्नति का इंतजार

करौली Published: February 17, 2022 10:55:07 pm

हिण्डौनसिटी.बढती आबादी और रोगोपचार की जरुरतों के चलते शहर में आयुर्वेद के जिला स्तरीय चिकित्सालय की दरकार है। उपखण्ड मुख्यालय पर 50 वर्ष पुराने आयुर्वेद चिकित्सालय में ग्रामीण औषधालय के मानिंद के चिकित्सा सेवाएं हैं। ऐसे में रोगियों को उच्चीकृत आयुर्वेद चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

समय के साथ आयुर्वेद औषधालय का स्थान और नाम परिवर्तन हो गया है, लेकिन दर्जा और सुविधाएं पांच दशक पुरानी ही हंै। वहीं 10 वर्ष पहले मांगे औषधालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव विभागीय दस्ताबेजों में दब गए हैं।



वर्ष 2005 में राज्य सरकार की एकछत के नीचे योजना के तहत जाटव बस्ती में संचालित आयुर्वेद औषधालय मोहन नगर चिकित्सालय परिसर में आ गया। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं के स्तर में इजाफा नहीं हुआ। इसके एक दशक बाद वर्ष 2014 में उपजिला चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सालय व सैटेलाइट आयुर्वेद औषधालय के नाम से एक-एक चिकित्सक पद स्थापित किए गए। आयुर्वेद औषधालय में चिकित्सकों के पदों में इजाफा से रोगियों को आयुर्वेद उपचार परामर्श में राहत मिली। लेकिन स्थान अभाव में रोगियों को पंचकर्म सहित अन्य उपचार सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।



गौरतलब है कि आयुर्वेद-ए भारतीय चिकित्सा विभाग के शासन उप सचिव ने आयुर्वेद निर्देशालय अजमेर से वर्ष 2012 में आयुर्वेद औषधालय की क्रमोन्नति के प्रस्ताव मांगे थे। इसके तहत औषधालय से सितम्बर 2012 में अ-श्रेणी(जिला स्तर) में क्रमोन्नति के प्रस्ताव निदेशालय भिजवाए, लेकिन 10 वर्ष बाद भी प्रस्ताव फाइलों से बाहर नहीं निकले। आगामी दिनों में आ रहे राज्य बजट से एक बार फिर शहर में आयुर्वेद के जिला चिकित्सालय की सौगात की आस लगी है।

क्रमोन्नति हो तो मिलें सुविधाएं

करीब डेढ़ लाख की आबादी के शहर में लोगों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के रुझान है। लेकिन सुविधाओं के बिना रोगियों का केवल सामान्य उपचार हो रहा है। औषधालय में आयुर्वेद पद्धति से सम्बद्ध अन्य उपचार केंंद्र नहीं हैं। ऐसे में लोग कई रोगों में राहतकारी पंचकर्म की सुविधा से वंचित हैं। वहीं गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं व वृद्धजनों को निर्दिष्ट उपचार सुविधा नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पंचकर्म, अंतरंग भर्ती, क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा, जरा निवारण केंद्र व आंचल प्रसूता केंद्र की सुविधा अ-श्रेणी चिकित्सालय में उपलब्ध होती है। इसके चलते आमवात, गठिया व अर्श भगंदर रोगियों को उपचार के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है।

आउटडोर तक सीमित आयुर्वेद उपचार-

जिला चिकित्सालय में संचालित आयुर्वेद औषधालय में रोगियोंं के भर्ती रखने की सुविधा नहीं है। ऐसे में औषधालय आउटडोर पारी में ही संचालित होता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आयुर्वेद विभाग में अ (जिला स्तर) व ब श्रेणी के औषधालय हैं। जिले का सबसे बड़ा कस्बा होने के बाद भी शैय्या युक्त आयुर्वेद औषधालय नहीं है। शैय्य़ाएं नहीं होने से विभागीय स्तर पर लगने वाले अर्श-भगंदर शल्य चिकित्सा शिविरों को बाहर आयोजन करना पड़ता है।

इनका कहना-

शहर में आयुर्वेद के जिला स्तरीय चिकित्सालय की जरुरत है। इसके लिए आयुर्वेद औषधालय की क्रमोन्नति के लिए प्रयास जारी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। आगामी सप्ताह में पेश होने वाले बजट में सौगात मिलने की उम्मीद है।

भरोसीलाल जाटव, विधायक हिण्डौन

