राजस्थान में जांची रोगियों की आंखें, मध्यप्रदेश में मिलेगी नेत्रज्योति

Eyes of investigative patients in Rajasthan, eye light to be found in Madhya Pradesh. Camp Cataract found in the eyes of 14 patients.Free eye operation will be done by taking Gwalior.Free eye check-up camp in Shree Mahavirji

शिविर 14 रोगियों की आंखों में मिला मोतियाबिंद-ग्वालियर ले जा कर करेंगे आंखों का नि:शुल्क ऑपरेशन