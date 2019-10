मौत के 28 घंटे बाद आए परिजन, 32 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम

Family came after 28 hours of death, post mortem was done after 32 hours.Judicial Magistrate Shaila Faujdar is investigating the case. A case of suicide of a prisoner in a sub jail.

-न्यायिक मजिस्ट्रेट शैला फौजदार कर रही मामले की जांच -उप कारागृह में बंदी की आत्महत्या का मामला