सूखे कुंए में गिरने से किसान की मौत

गुढ़ाचन्द्रजी. तिमावा गांव में मंगलवार सुबह खेत में (Farmer dies due to falling in a dry well) कार्य करते समय पैर फिसलकर कुआं में गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक गोपाल कोली ४० पुत्र घमंडी कोली है।