कृषि उद्योग स्थापित कर किसान और व्यापारी सुरक्षित करें भविष्य

Farmers and traders secure the future by establishing agro-industry

कृषि उपज मंडी समिति में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत शिविर आयोजित

करौली Published: May 27, 2022 10:47:52 am

हिण्डौनसिटी. कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत शिविर आयोजित हुआ। जिसमें एमओयू एवं एलओआई की सार्थक क्रियान्वित सुनिश्चित करने को लेकर समीक्षा की गई।

सचिव राजेश चंद्र कर्दम ने बताया कि शिविर में एमओयू एवं एलओआई के प्रवर्तकों, कृषकों एवं व्यापारियों से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही उनको आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई।

शिविर में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक केके मीणा ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की। मंडी समिति सचिव ने किसान और व्यापारियों को कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्लीनिंग ग्रेडिंग एवं शार्ट एक्सप्लांट, सरसों के तेल की मील, आटा मील स्थापना एवं वेयरहाउस निर्माण के संबंध में भी जानकारी दी।साथ ही उद्योग स्थापित कर भविष्य को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सचिव ने कहा कि नीति के तहत किसान वर्ग को योजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है, वही व्यापारी वर्ग को 25 प्रतिशत यानी अधिकतम 50 लाख रुपए अनुदान के रुप में दिया जाता है। इसके लिए बैंक ऋण फाइल तैयार कर 90 दिन में राजस्थान किसान पोर्टल पर ऑनलाइन करनी होती है। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद मीणा ने एलओआई धारकों को खेड़ीशीश व कुडगांव में प्रस्तावित रीको क्षेत्र भूमि आवंटन प्रगति से अवगत कराया। तथा निवेशकों को भूमि आवश्यकता को पूर्ण करने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शिविर में कृषि अधिकारी सियाराम मीणा, पीएनबी बैंक के प्रतिनिधि कृष्णा गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष रामगोपाल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश चंद, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, विनोद शर्मा, गजेंद्र बेनीवाल, वीरेंद्र सिंह डागुर, पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी, संतोष गर्ग, प्रेम चंद जाटव, नटवर सिंह आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

