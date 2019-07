फुलवाड़ा गौशाला में किसानों का हंगामा, आवारा गौवंश को जबरन कराया प्रवेश

Farmers' ruckus in Phulwara Gaushala, forcibly entered the village of Vaara Gaugesh.

Decoction of waste, 35 bigha crop damage. A meeting of ADM and SDO

उखाड़ी तारबंदी, 35 बीघा की फसल में नुकसान

-एडीएम व एसडीओ ने ली बैठक