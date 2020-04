किसान को मंडी में न हो परेशानी, फसल खरीद की बनाएं कार्ययोजना

Farmers should not face any problem in the market, make an action plan to buy cropsपंचायत बार खरीदारी की बनाएं योजना कलक्टर व एसपी ने ली कृषि व सब्जी मंडी व्यापारियों की बैठक