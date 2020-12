फसल सिंचाई के लिए किसान परेशान, दिन में बिजली आपूर्ति की कर रहे मांग

Farmers upset for crop irrigation, demand for electricity supply during day

रात में रहती जंगली जानवरों के हमले की आशंका,सूरौठ तहसील के बाइजट्ट गांव में किसानों ने किया प्रदर्शन