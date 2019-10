चना बीज के लिए भटक रहे किसान

Farmers wandering for gram seed.Sowing 10 times the target of seed in the district.Sowing will be done in 8000 hectares, gram seed came for 833 hectares on government grant.Cumin in the mouth of the camel's seed grant scheme

