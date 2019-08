ससुर के हत्यारे दामाद को उम्रकैद

Father-in-law's killer son-in-law sentenced to life.He was hit with a stick for not sending his wife.ADJ No.-1 Vikas Singh Choudhary pronounced judgment.

-पत्नी को नहीं भेजने पर लाठी से किया था प्रहार-एडीजे क्रमांक-1 ने सुनाया फैसला