मोबाइल विक्रेताओं को सताने लगा चोरी का डर, शाम को सामान समेट ले जाते घर

Fear of theft started harassing mobile vendors, carrying goods home in the evening

- पुलिस पर से उठने लगा विश्वास, चोरी का नहीं लगा सुराग

करौली Published: July 23, 2022 07:49:35 am





हिण्डौनसिटी. शहर के व्यस्ततम मार्ग स्टेशन रोड़ स्थित मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात के बाद मोबाइल विक्रेताओं की चिंता बढ़ गई है। चोरी होने के डर से दुकानदार अब शाम के वक्त अपनी-अपनी दुकानों से महंगे मोबाइल और एसेसरीज समेट कर घर ले जाने लगे हैं। ऐसे में सुबह दुकान खोलते समय फिर से मोबाइलों से भरे बैगों को घर से वापस लाना पड़ता है। बाजार मेंं सभी मोबाइल की दुकानों की कमोबेश यहीं स्थिति है।

अकेले हिण्डौन शहर में ही मोबाइल कंपनियों के सात डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जहां से पूरे करौली जिले में मोबाइल सैट एवं एसेसरीज की आपूर्ति दी जाती है। हरेक डिस्ट्रीब्यूटर के शोरुम में 5 से 10 लाख रुपए के मोबाइल हर समय रहते हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न बाजारों में मोबाइल के करीब 40 खुदरा दुकानें हैं। जहां से ग्राहक मनपसंद मोबाइल खरीद सकता है। खुदरा दुकानों में भी 2 से 3 लाख रुपए का माल रहता है। लेकिन चोरी के भय से दुकानदारों को सांझ ढलते ही अपने काउंटर के शो-केस खाली कर मोबाइल सैट बैगों में समेटने पड़ते हैं। मोबाइल बिक्री के क्षेत्र में हिण्डौन में हर माह ढाई से तीन करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अंधेरा होने के साथ ही मोबाइल दुकानदारों को इस सामान को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने की चिंता भी सताने लगी हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनुराग गेरा व एक मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश जिंदल ने बताया कि चोरी के डर से अधिकांश दुकानदार शाम को महंगे सामान को घर पहुंचा देते हैं, जिससे कि चैन की नींद सो सकें। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, लेकिन वारदात के बाद महज फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। जिससे न तो आरोपी पकड़े जाते हैं, और न ही चोरी गए सामान की बरामदगी हो पाती है। दूसरे दिन भी पुलिस के खाली हाथ-

इधर मंगलवार रात को तहसील मोड़ पर स्थित वीवो मोबाइल कम्पनी के एक्सक्लुसिव शोरूम ‘जैन मोबाइल हब’ की शटर तोड़ 6 लाख रुपए के मोबाइल चोरी होने की घटना का दूसरे दिन भी खुलासा नहीं हो पाया। पड़ताल में जुटी नई मंडी थाना पुलिस व डीएसटी के हाथ गुरुवार को भी खाली रहे। सूत्रों के अनुसार पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है। जबकि अभी तक पुलिस को चोरों की गाडी के नंबरों के बारे में भी पता नहीं चल पाया है। थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि थाने की पुलिस के साथ डीएसटी पूरे मामले की तह तक जाने में लगे हैं। संदिग्धों को भी चिन्हित किया जा रहा है। एक चोर का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है, उसकी पहचान के प्रयास भी कि जा रहें हैं। फैक्टर फाइल-

-7 मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हिण्डौन में।

-40 रिटेल मोबाइल काउंटर हैं शहर में।

-30 मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान भी है।

-3 करोड़ का हर माह होता है मोबाइल कारोबार। पढ़ना जारी रखे

