स्वर्ण मंदिर मेल से गिरी महिला यात्री, पता चला से 60 किलोमीटर दूर ट्रेन से उतर लौटा पति

श्रीमहावीरजी स्टेशन से ट्रेन गुजरने के दौरान प्लेटफार्म पर गिरी महिला

हिण्डौन जिला चिकिसात्सालय से किया जयपुर रैफर

करौली Published: January 20, 2022 12:01:07 am



पटोंदा./हिण्डौनसिटी.

स्वर्ण मंदिर मेल में सफर कर रही एक महिला यात्री चलती ट्रेन से गिर गंभीर घायल हो गई। रेलकर्मियों ने महिला यात्री को हिण्डौन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। महिला के साथ सफर कर रहे पति को बयाना पहुुंचने पर घटना को पता चला। पति के लौट कर आने पर महिला को जयपुर रैफर दिया गया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार सुबह करीब दस बजे श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन पर मुंबई से अमृतसर जा रही स्वर्ण मंदिर मेल के कोच के गेट पर खड़ी महिला संतुलन बिगडऩे पर चलती ट्रेन से प्लेटफार्म नंबर दो पर गिर पड़ी। सिर में गहरी चोट आने से महिला यात्री अचेत हो गई। मौके पर तैनात आरपीएफ के हैड कॉन्स्टेबल धनवीर सिंह ने तत्परता दिखा एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना निजी साधन से राजकीय चिकित्सालय श्रीमहावीरजी पहुंचाया। जहां से एम्बुलेस से उसे हिण्डौन जिला चिकित्सालय रैफर का दिया। आरपीएफ कॉन्स्टेबल धनवीर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गौंडा निवासी जैबुननिशा (22) व उसका पति फिरोज मुम्बई से मां व भाई से मिल जालंधर जा रही थी। ट्रेन के श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान बोगी के गेट पर खडी जैबुननिशा का अचानक प्लेटफार्म पर गिर गई। काफी देर तक लौट कर नहीं आने पर पति उसे कई बोगियों में तलाश किया। बयाना स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने महिला के पास मिले मोबाइल से उसे घटना की जानकारी दी।

