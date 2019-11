दो पक्षों में हुआ झगड़ा, चार जने घायल, दो बाइक क्षतिग्रस्त

दो पक्षों में बुधवार को झगड़े ( Fight in two sides inkarauli ) का मामला सामने आया है। इस दौरान धारदार हथियार व लाठी, डंडों के हमले और पथराव ( fight between two parties ) में मां-बेटा समेत चार जने घायल हो गए। वहीं दो बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ( karauli crime news )पुलिस ( karauli police ) के अनुसार खिजूरी गांव निवासी पिन्टू जाटव ने आरोप लगाते हुए बताया...