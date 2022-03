व्यापारी का लगाएं शीघ्र सुराग, बाजार बंद रख सर्व समाज ने दिया धरना

Find quick clues for the trader, keeping the market closed, the whole society staged a protest

एसडीएम व डीएसपी को सौपा ज्ञापन, दोपहर में समझाइस पर खुले बाजार

करौली Published: March 23, 2022 11:20:50 pm

सूरौठ.व्यवसायी अखिलेश गोयल के हिण्डौन से लापता होने की घटना के दूसरे दिन बुधवार को कस्बे में व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। साथ ही सर्व समाज के लोगों ने गांधी स्मारक चौराहे पर धरना प्रदर्शन व्यापारी की जल्द पता लगाकर सकुशल घर वापसी की मांग की।

व्यापारी का लगाएं शीघ्र सुराग, बाजार बंद रख सर्व समाज ने दिया धरना

मौके पर पहुंचे एसडीएम अनूप सिंह व डीएसपी किशोरीलाल ने समझाइश कर दोपहर में बाजार खुलवा दिए। इस दौरान सर्वसमाज के लोगों ने दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौपा। साथ ही लोगों तहसीलदार द्वारा मामले में गंभीरता नहीं दिखाने की शिकायत की।



कस्बे में सुबह व्यापारी के अखिलेश गोयल के लापता होने की खबर पर लोग सन्न रह गए। व्यापारी व सर्व समाज के लोग बाजार बंद रख गांधी स्मारक चौराहे पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना के एसएसआई प्रहलाद सिंह को सर्व समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा।

इसके बाद डॉ. पीडी सिंघल, नत्थू सिंह राजावत ,सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा ,राजेश सिंघल ने सूरौठ तहसीलदार को धरना स्थल पर आकर ज्ञापन लेने का संदेश भेजा। तहसीलदार 2 घंटे तक धरना स्थल पर नहीं आए तो लोग नाराज हो गए। देरी से पहुंचे तहसीलदार धर्मसिंह ने मामला पुलिस से संबंधित होने की बात कह ज्ञापन लेने से मना कर वापस चले गए।इससे लोग तहसीलदार के खिलाफ आक्रोशित हो गए। बाद में मौके पर पहुंचे डीएसपी ने समझाइश का मामला शांत कराया। साथ ही व्यापारी को तलाशने में किए जा रहे पुलिस के प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही एसडीएम से तहसीलदार के असंयमित व्यवहार से अवगत कराया।

इस पर एसडीएम तहसीलदार को लेकर धरना स्थल आए और ग्रामीणों से ज्ञापन लिया। इस दौरान एसडीएम व डीएसपी ने दो दिन में व्यापारी का सुराग लगाने भरोसा दिया। इस पर सर्वसमाज के लोगों धरना समाप्त कर बाजार खोलने को तैयार हो गए। प्रदर्शन के दौरान बत्तू मेंबर ,अमर सिंह मीणा, पुरषोत्तम बंशीलाल, रामप्रताप पाराशर, मोहन मीणा, सतीश जिंदल ,सतीश नागरिया, राहुल गोयल, देव आनंद गुप्ता, हिण्डौन किराना संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल सहित सैकड़ों सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें