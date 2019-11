राजस्थान में भाजपा की महिला पार्षद के खिलाफ हुई एफआईआर

FIR filed against women councilor of BJP in Rajasthan.Mohini Singhal is a councilor of Hindaun Municipal Council.District Labor Officer of Karauli lodged FIR in Hindaun Kotwali police station.Case of making laborers card through fraudulent documents and fraud.

हिण्डौन नगर परिषद की पार्षद हैं मोहिनी सिंघल.-करौली के जिला श्रम अधिकारी ने हिण्डौन कोतवाली थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी.कूटरचित दस्तावेज व फर्जीकारी से श्रमिक कार्ड बनवाने का मामला