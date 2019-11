इस शहर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

FIR registered against the former Municipal President of this city on a court order.A dozen influential people are also included in the FIR.Case of cutting plots on prized land by preparing forged documents

-प्राथमिकी में एक दर्जन प्रभावशाली लोग भी शुमार. कूटरचित दस्तावेज तैयार करा बेशकीमती भूमि पर भूखण्ड काटने का मामला