दो पशुवाडों में लगी आग, जिंदा जल गईं 20 बकरी, 10 भेड़ और 10 मेमना

Fire broke out in two cattle sheds, 20 goats, 10 sheep and 10 lambs burnt alive

-खीप का पुरा में हुआ हादसा, साढ़े पांच लाख का नुकसान

करौली Published: June 11, 2022 08:57:34 am

हिण्डौनसिटी. समीप के खीप का पुरा गांव में शुक्रवार सुबह चाचा-भतीजे के दो छप्परपोश पशु वाडों में आग लग गई। इसमें 20 बकरी, 10 भेड़ और 10 मेमनों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इससे पीडित पशुपालकों को करीब साढ़े पांच लाख रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन सूरौठ थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब सवा नौ बजे खीप का पुरा निवासी लक्खो जाटव और उसके भतीजे पवन जाट के पशु वाड़ों में अचानक से आग लग गई। छप्परपोश पशु वाड़ों को धू-धू कर जलते देख ग्रामीणों में भगदड़ सी मच गई। लोगों को कुछ सूझता, इससे पहले ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं। आग का रौद्र रुप देख सहमे ग्रामीणों ने नलकूप चलाकर आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक छप्परपोश पशु वाड़े जलकर राख हो चुके थे। आग लगने से पशु वाडों में बंधी करीब तीन लाख रुपए कीमत की 20 बकरियां एवं डेढ़ लाख रुपए कीमत की 10 भेड़ एवं 50 हजार रुपए कीमत के 10 मेमनों की मृत्यु हो गई। वहीं चारपाई, बिस्तर एवं अन्य घरेलू सामान भी जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचा, तथा धधकती आग को बुझाया गया। जगर चौकी के हैड कांस्टेबल शिवसिंह व हल्का पटवारी राजीव जाटव ने मौका मुआयना कर नुकसान का आंकलन किया। पशुधन सहायक ने मृत भेड़, बकरी और मेमनों का पोस्टमार्टम किया। ग्रामीणों ने पीडित पशुपालकों को जल्द ही आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। पढ़ना जारी रखे

