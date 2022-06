शार्ट सर्किट से छप्परपोश में लगी आग, पाड़े की मौत, भैंस झुलसी

हजारों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर हुआ नष्ट

करौली Published: June 11, 2022 11:54:05 pm

हिण्डौनसिटी. समीपवर्ती चिनायटा गांव की पुरानी बस्ती में शनिवार को दोपहर शार्ट सर्किट होने से एक छप्परपोश में आग लग गई। जिससें छप्परपोश में बंधा एक पाड़ा जिंदा जल गया। वहीं एक भैंस गंभीर रुप से झुलस गई। इसके अलावा हजारों रुपए कीमत का घरेलू सामान और अनाज भी जलकर नष्ट हो गया।

जानकारी के अनुसार चिनायटा की पुरानी बस्ती निवासी रामेश्वर उर्फ जग्गो पुजारी के छप्परपोश में पंखा चालू करते समय शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। जिससे करीब 50 हजार रुपए कीमत के पाड़े की मृत्यु हो गई। वहीं करीब 70 हजार रुपए कीमत की भैंस बुरी तरह से झुलस गई। छप्परपोश को जलता देख ग्रामीण एकत्रित हुए, तथा नलकूप चलाकर आग को बुझाया गया। लेकिन आग पर जब तक काबू पाया जाता, तब तक अनाज, चारा, बिस्तर, कपड़े, पंखा, बर्तन समेत करीब 50 हजार रुपए कीमत का अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। पीडि़त रामेश्वर पुजारी गरीब परिवार से है, जो खेती-किसानी व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। सूचना मिलने पर सरपंच आशा देवी ने मौके पर पहुंच पीडि़त परिवार को ढांढस बंधाया। सरपंच ने अग्रि पीडित परिवार को अति शीघ सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सूरौठ थाने की जगर चौकी पुलिस व हल्का पटवारी ने भी मौके पर पहुंच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर नुकसान का आंकलन किया।

