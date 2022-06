अस्पताल में विद्युत पैनल में लगी आग, आउटडोर में मची अफरातफरी

Fire in the electrical panel in the hospital, chaos in the outdoors

गैलरी में भरा धुआंं, चिकित्सक व रोगी भागे बाहर

करौली Published: June 28, 2022 11:55:05 am



हिण्डौनसिटी. राजकीय चिकित्सालय में सोमवार दोपहर मिनी ऑपरेशन थियेटर(एमओटी) के पास लगे विद्युत पैनल में फाल्ट आने से आग लग गई। धमाके के साथ आग लगने के साथ गैलरी में धुआं घुंटने से आउटडोर में विंग में अफरातफरी मच गई। चिंगारियों निकलती देख रोगी और कक्षोंं में बैठे चिकित्सक भवन से बाहर निकल आए। लोगों ने तत्परता बरत पास में दीवार पर टंगे अग्निशमन गैस यंत्र से आग पर काबू पाया।बाद चिकित्सालय के इलैक्ट्रिशियन ने बिजली बंद कर पैनल बोर्ड के फाल्ट को दुरुस्त किया।

अस्पताल में विद्युत पैनल में लगी आग, आउटडोर में मची अफरातफरी



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब डेढ़-पौने दो बजे आउटडोर में कक्ष क्रमांक 6 के बाहर दीवार पर लगे के पैनल बोर्ड में फाल्ट आ गया। पटाखों की मानिद आवाज के साथ हु ई स्पार्किंग से पैनल में तारों में आग लग गई। इससे गैलेरी में चिकित्सकों के कक्षा के बाहर खड़े रोगियों में भगदड़ मच गई। कक्षों में भी धुआं भरने से चिकित्सक भी निकल का बाहर आ गए। इस दौरान एक चिकित्साकर्मी ने अग्निशमन सिलेण्डर की मदद से पैनल में लग आग को बुझाया। गौरतलब है कि घटना आउटडोर पारी खत्म होने से महज 15-20 मिनट पहले की होने से आउटडोर में रोगियों की संख्या काफी कम थी। लोग तुरतफुरत निकल कर बाहर आ गए। ऐसे में घटना में पैनल के आलवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई।

सर्प दंश से बालक की मौत

हिण्डौनसिटी समीप के गांव लहचौडा में गत दिवस खेत में हरा चारा काटने के दौरान एक 12 वर्षीय बालक को सर्प ने काट लिया। चिकित्सालय रैफर करने पर जयपुर लेजाते समय रास्ते में बालक ने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई का शव पररिजनों को सौंप दिया। मृतक सौरव (12) पुत्र राहुल सिंह है।

सदर पुलिस के अनुसार रविवार शाम को सौरव मां के साथ खेत में हरा चारा काटने गा था। इस दौरान पौधों में छिपे सर्प से उसे काट लिया। परिजन देर शाम उसे राजकीय चिकित्सालय लेकर आए। जहां आपात कालीन डॅयूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार का जयपुर रैफर कर दिया। सौरव कक्षा 4 में पढ़ता था। पढ़ना जारी रखे

