पहले निर्दलीय जीते सदस्य, अब कांग्रेस के टिकट पर निर्विरोध चुने उप प्रधान

मूंडरी के श्रवण लाल मीणा हिण्डौन पंचायत समिति के उप प्रधान

करौली Updated: December 24, 2021 11:38:12 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति हिण्डौन में गत दिवस प्रधान पद के निर्विरोध निर्वाचन के बाद शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण लाल मीणा भी निर्विरोध उप प्रधान चुने गए। नव निर्वाचित उप प्रधान आयकर विभाग से सेवानिवृत हैं। जिन्होंने पंचायत समिति के वार्ड चार से निर्दलीय के रुप में सदस्य का चुनाव जीता है।

पंचायत समिति सभागार में सुबह शुरु हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान श्रवण लाल मीणा ने कांग्र्रेस प्रत्याशी के रुप में उप प्रधान पद के लिए रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह के समक्ष नामांकन दाखिल किया। उनके बाद किसी भी सदस्य की ओर से नामांकन नहीं भरा गया। ऐसे में दोपहर एक बजे बाद रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह द्वारा श्रवण लाल को निर्विरोध रुप से उप प्रधान घोषित कर पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नव निर्वाचित प्रधान विनोद कुमार जाटव, हुक्मीखेडा सरपंच सेवकराम डागुर, एसीबीईओ दयाल सिंह सोलंकी आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने सरकारी वाहन से पहुंचाया घर-

निर्विरोध रुप से उप प्रधान निर्वाचित होने के बाद श्रवण लल मीणा को नई मण्डी थाना पुलिस ने सरकारी वाहन से उनके गांव मूंडरी पहुंचाया। थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद जाटव उन्हें समर्थकों के साथ घर लेकर पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने उनका साफा-माला पहना कर स्वागत किया।



तैयारियों को दिया अंतिम रूप, शौर्य दिवस रैली आज सूरौठ/हिण्डौनसिटी. महाराजा सूरजमल शौर्य दिवस की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को महाराजा सूरजमल छात्रावास में युवा जाट समाज चौरासी की बैठक हुई। इसमें शनिवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

युवा अध्यक्ष मोरध्वज पहलवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदाधिकारियों व आयोजन से जुड़े सदस्यों ने तैयारियों पर चर्चा की व सुझाव दिए। बैठक में वरिष्ठ महामंत्री चरणसिंह, सहमहामंत्री राजेश सोलंकी, प्रवक्ता निर्मल सिंह जाट ने कहा कि शनिवार सुबह 9 बजे युवा जाट समाज चौरासी के युवा जाट छात्रावास में एकत्रित होंगे। जहां से 11 बजे रैली प्रारंभ होकर जिला अस्पताल, जैन मंदिर होते हुए बयाना मोड से वापस जाट स्टेडियम पहुंचेगी। रैली के समापन पर सभा का आयोजन होगा।

