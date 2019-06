पहले हुआ राम-सीता का विवाह, फिर हनुमान मंदिर में सजा राम दरबार

First marriage of Ram-Sita, then the Ram Darbar in the Hanuman Temple.Statues erected and decorated Chappan celebration tableau.Ram Darbar Imagery Establishment and Ram Katha Organizing

प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कर सजाई छप्पनभोग झांकी. राम दरबार प्रतिमा स्थापना एवं रामकथा आयोजन