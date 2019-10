सात साल में पहले चरणके कार्य पूर्ण, आगे के लिए बजट का टोटा

करौली. यहां के सैण्ड स्टोन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जिले के (First phase of work completed in seven years, budget for further budget) मासलपुर कस्बे में स्वीकृत स्टोन पार्क के पहले चरण का निर्माण सात साल की लम्बी इंतजारी के बाद पूरा हो गया है। अब जल्द ही प्लाटों का आवंटन किया जाएगा।