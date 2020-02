प्रदेश में बढ़ाया मान, पांच जनों को मिला राष्ट्रीय सेवा का सम्मान

Five people got respect for national service in the state

राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा निदेशक ने किया सम्मान . करौली जिले से पांच को मिला सम्मान .

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रदेश स्तरीय समारोह