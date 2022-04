टीकाकुण्ड पर सजा फूलबंगला, हनुमानजी को लगाया छप्पनभोग



मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर हुए आयोजन

करौली Published: April 16, 2022 11:03:10 pm

हिण्डौनसिटी.

मारुति नंदन भगवान हनुमानजी का जन्मोत्सव शनिवार को आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान में शहर से लेकर गांवों तक हनुमानजी मंदिरों में पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम हुए। शहर के टीकाकुण्ड हनुमान मंदिर पर फूलबंगला झांकी सजा छप्पनभोग लगया गया। वहीं शाम को मंदिर में रंगबिरंगी रोशनियों से सजावट की गई। जन्मोत्सव पर सुबह से शाम तक हनुमानजी मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर हनुमान चालीसा व सुंदरकांड की चौपाइयों से गुंजायमान रहे।

बयाना मार्ग स्थित टीका कुण्ड हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर दत्तात्रेय परिवार की ओर से पूजा अनुष्ठान किया गया। आयोजन समिति के दामोदर दत्तात्रेय व हेमंत दत्तात्रेय ने बताया कि सुबह मंदिर में चित्रकूट के संत रामबोला दास ने वीर हनुमान की प्रतिमा का अभिषेक किया।

साथ ही सिंदूर और रंग बिरंगी पन्नियों से चौला चढ़ाकर शृंगार किया। साथ ही गर्भग्रह सहित मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। दोपहर 12 बजे मंदिर में संत ने हनुमानजी जन्मआरती की गई। बाद में फिर छप्पनभोग सजा कर आरती की गई।

इसे दौरान राम मंदिर और दुर्गा माता मंदिर की प्रतिमाओं को भी सजाया गया। आरती के दौरान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित विजयसिंह बेनीवाल, दिनेश सिंह, जगदीश शर्मा, मिथलेश शर्मा, सुरेंद्र दत्तात्रेय, मिनी शर्मा, आदि मौजूद थे।

इसी प्रकार प्रधान डाकघर के पास स्थित पताली हनुमान मंदिर पर महंत शैलेंद्र भारद्वाज ने हनुमानजी की चौला चढ़ा पूजा की। भायलापुरा स्थित हनुमान मंदिर, नक्कस की देवी मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी प्रतिमा की पूजा की गई। मंदिरों में रामनाम संकीर्तन का आयोजन भी हुआ। इस दौरान दर्शनार्थियों को प्रसादी वितरण किया गया।

