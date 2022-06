सेहत के लिए गांव से शहर तक लोगों ने एक घंटे किया योग



For health, people did yoga for one hour from village to city

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया

करौली Updated: June 21, 2022 10:58:47 pm

हिण्डौनसिटी. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को सेहत संवारने के लिए गांव से लेकर शहर तक लोग योगासन पर रहे। सुबह एक घंटे की अवधि में लोगों ने प्रोटोकॉल के तह योग-प्राणायाम किया। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में योग का शामिल करने का संकल्प लिया। शहर के मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्लाक स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम हुआ। जिसमें एसडीएम, डीएसपी, पंचायत समिति प्रधान सहित अधिकारी-कर्मचारियों व आमजन ने पतंजलि योग पीठ के दक्ष प्रशिक्षकों के निर्देशन में सुबह 6.30 से 7.30 बजे तक लोगों ने एक घंटे सामूहिक योग किया।

जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग की ओर से विद्यालय खेल मैदान में आयोजित योग कार्यक्रम का एसडीएम अनूपसिंह, डीएसपी किशोरीलाल व पंचायत समिति के प्रधान विनोद कुमार जाटव ने मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वजित कर उद्घाटन किया। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी हरीप्रसाद गुप्ता, मीडिया प्रभारी दिनेश जांगिड व योग प्रशिक्षिका वंदना शर्मा मंच से योगाभ्यास कराया। योगाभ्यास कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंत में योग कार्यक्रम में आए लोगों को केला व बिस्कुट अल्पाहार वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन देवीसहाय शर्मा ने किया। न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियो, कर्मचारियों योग किया। न्यायायिक कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष बृजेश शुक्ला ने बताया कि योग शिक्षक डॉ. आशीष आर्य के निर्देशन में एडीजेसीताराम मीना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह मीना व न्यायिक मजिस्ट्रेट रविन्द्रसिंह व न्यायिक कर्मचारीगणों ने योग किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य सुरेश मीणा के निर्देशन में योगाभ्यास किया गया। प्रजपति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के केंद्र पर हेतल बहन व प्रिया बहन ने योग की महत्ता बताई। इसी प्रकार गांव कांचरौली स्थित भगवान महावीर टीटी कॉलेज में विश्व योग दिवस पर प्रोटोकॉल के तहत श्रंखलागत योग व प्राणायाम किया गा। प्राचार्य डॉ सुरेंद्र कुमार जोशी के निर्देशन में योगा अनुदेशक एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला प्रभारी विपिन कुमार शुक्ला द्वारा अभ्यास कराया गया। प्राचार्य ने बताया कि इस वर्ष योग की थीम मानवता के लिए योग एवं सामंजस्य एवं शांति के लिए योग है। इस मौके पर समिति के सहसचिव विजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हेमंत, मनीष शर्मा, पंकज समाधिया, विकास, गौरव जैन, संजय शर्मा, थैलेश गुप्ता हरकेश गुर्जर, ममता शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा ,सुवालाल जाटव, मुकेश सैनी, दौलत गोस्वामी, तेजस्व एवं समस्त छात्रध्यापक एवं छात्राध्यापिकाए मौजूद रहे। उपस्थिति प्रमाण-पत्र के लिए लगी भीड़-

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लाक स्तरीय कार्यक्रम में भागीदारी की अनिवार्यता के चलते दूसरे शहरों में कार्यरत शिक्षक काफी संख्या में शामिल हुए। योगाभ्यास के दौरान पंजिका में हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर शिक्षक व अन्य राजकर्मियों की भीड़ रही। वाद में उपस्थिति प्रमाण-पत्र लेने के लिए कतार लग गई। इसके लिए विद्यालय में तीन काउंटर लगाए गए। इस दौरान 300 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पढ़ना जारी रखे

