दूसरे दिन बाइक मिली, युवक की तलाश

सपोटरा. हाड़ौती की बनास नदी में रविवार को मोटरसाइकिल सहित बहे युवक का (

Found a bike the next day, looking for a young man) दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका। हालांकि युवक की तलाश में जुटी एसटीआरएफ की टीम ने युवक की बाइक को पानी में तलाश कर बाहर निकाल लिया। नदी में पानी की आवक बीसलपुर से पानी छोड़े जाने से हो रही है।