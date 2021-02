वेलेंटाइन-डे के चार दिन बाद हाथ में गुलाब लिए सडक़ पर खड़े डीएसपी ने बोली ऐसी बात....कि हरेक ने मुस्कुराकर कह दी हां!



Four days after Valentine's Day, DSP standing on the road with roses in hand said such a thing that everyone smiled and said yes!

ये लो गुलाब का फूल, यातायात नियम मत जाना भूल: सडक़ सुरक्षा माह के समापन पर डीएसपी ने वाहन चालकों से किया आग्रह