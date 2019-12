18 घंटे में चार दशक पुराना अतिक्रमण हटाया,स्कूल खेल मैदान में की कार्रवाई

नादौती. उपखंड के ग्राम रोसी में (Four decades old encroachment removed in 18 hours) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान बमोडाई की 9 बीघा भूमि पर चार दशक पुराने अतिक्रमण को मंगलवार को हटाया गया।