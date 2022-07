सरगना समेत दबोचे अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग के चार बदमाश, लूटे गए जेवर और दो बाइक बरामद

मोहनपुर गांव में एक रात में चार वारदातों को दिया था अंजाम, दर्जनों अन्य वारदात भी कबूली

करौली Updated: July 13, 2022 01:22:54 pm

बालघाट (हिण्डौनसिटी). यूपी, एमपी और राजस्थान में डकैती, लूट, चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे आतंक का पर्याय बनी अन्तर्राज्जीय बावरिया गैंग के सरगना समेत चार बदमाशों को बालघाट थाना पुलिस ने सोमवार रात को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। जौधपुरा के डेरों पर बदमाशों को पकडऩे गई पुलिस पर पथराव कर दिया। लेकिन पुलिस ने पहाड़ी पर पीछा कर आखिर उन्हें दबोच ही लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण व दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

थानाप्रभारी धर्मसिंह ने बताया कि दो जुलाई की रात को इलाके के मोहन पुर गांव में इस गैंग ने एक ही रात में चार घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी नारायण टोंगस ने मामले का आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए बालघाट थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। सुपर विजन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केसी यादव एवं डीएसपी फूलचंद मीना को लगाया गया। पुलिस टीम के द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने करीरी खेडिया एवं जौधपुरा के हार मे डेरो पर रहने वाले बावरिया समाज के लोगों पर नजर रखी गई। लेकिन घटना के बाद से ही क्षेत्र में वे नजर नहीं आ रहे थे। सोमवार रात को उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल जौधपुरा के डेरों की तरफ रवाना किया। पुलिस को देख आरोपी पथराव करते हुए पहाड़ी की ओर भागने लगे। ऐसे में पुलिस टीम ने सूझबूझ का परिचय दिया और पहाड़ी के दूसरी तरफ खेडिय़ा की ओर से थाना अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस दल पहुंचा। पुलिस को देख कर आरोपी पहाड़ में चढ़ गए तथा पुलिस दल पर पथराव करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर बावरिया गैंग के मुख्य सरगना उत्तरप्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना इलाके के मोरगढ़ी गांव निवासी राजपाल वर्गी एवं गैंग के सदस्य नथोले का पुरा निवासी मानसिंह उर्फ दल्या वर्गी, पाडला निवासी बबलेश उर्फ राजू उर्फ घीस्या एवं धारा उर्फ केरियो वर्गी को को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर डेरों से चोरी का माल सोने का पेंडल, चांदी की कुनकती व चुटकी एवं एक चांदी का सिक्का सहित वारदात में काम ली गई दो मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने बालघाट, श्री महावीरजी, टोडाभीम, नादौती, दौसा, सिकंदरा सहित राजस्थान, यूपी व एमपी में दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। ऐसे देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम

थानाधिकारी गुर्जर ने बताया कि बावरिया गैंग के सदस्य अधिकतर गांव के आसपास अपना डेरा डालते हैं। तथा ग्रामीणों का विश्वास जीतकर आवारा पशुओं और जानवरों से रात्रि के समय खेतों की रखवाली का काम ले लेते हैं। गैंग के सदस्य महिला तथा बच्चे आसपास के इलाके के गांव में खाना मांगने के बहाने सूने मकानों एवं घरों की रैकी करके रात्रि के समय चोरी व नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने बताया कि रात्रि के समय घरों में सो रहे लोगों की बाहर से कुंडी बंद कर या मकान की पट्टी हटाकर अथवा खिडक़ी तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस टीम में ये रहे शामिल

क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली बावरिया गैंग का पर्दाफाश करने में बालघाट थानाधिकारी धर्म सिंह गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल शिव सिंह, अमर सिंह, राजेंद्र ,अशोक, रिंकू, लोकेश, राजेश तथा महिला कांस्टेबल रिंकी व चालक रिंकू एवं साइबर सेल के कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार शामिल थे। थाना अधिकारी ने बताया कि बावरिया गैंग का पर्दाफाश करने में बालघाट थाने के एएसआई नरेंद्रसिंह एवं कॉन्स्टेबल अमर सिंह की भूमिका सराहनीय रही है। पढ़ना जारी रखे

