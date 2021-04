धंधावली में आग से खाक हुए चार आशियाने,चमरपुरा में भडक़े दावानल से नष्ट हुई फसल

Four strands destroyed by fire in Dhandavali, crop destroyed by raging fire in Chamrpura

-20 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान