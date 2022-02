मृतक के परिवार को पूरी मिले आर्थिक सहायता, समझौते के वादे पर खरा उतरे प्रशासन

Full financial assistance to the family of the deceased, the administration fulfilled the promise of agreement

-बसपा पदाधिकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

करौली Published: February 27, 2022 12:18:07 am

हिण्डौनसिटी. झारेड़ा गांव में करीब 10 माह पहले मारपीट में हुई एक जने की हत्या के मामले में पीडि़त परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी मृतक की पत्नी और बूढ़ी मां की मदद के लिए अब बसपा पदाधिकारी आगे आए हैं।

मृतक के परिवार को पूरी मिले आर्थिक सहायता, समझौते के वादे पर खरा उतरे प्रशासन



शनिवार को बसपा के विधानसभा प्रभारी व जिला सचिव रिन्कू कुमार खेडीहैवत के नेतृत्व में पदाधिकारी झारेडा गांव पहुंचे। उन्होंने पीडित परिवार की परेशानी सुनने के बाद एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंप कर मृतक के परिवार से किए वादे पूरा करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया कि झारेडा में 10 अप्रैल 2021 को धनसिंह पुत्र रामधन की हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ढिलाई बरती। इस कारण मृतक के परिवार को जो लाभ सरकार की ओर से मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिल पा रहे हैं। पीडि़त परिवार का कहना था कि सरकार की ओर से देय आर्थिक सहायता पूरी नहीं मिल पाई है।

बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि मामले में बूढी मां का इकलौता बेटा और पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अगर जल्द ही पूरी आर्थिक सहायता और समझौते के समय पीडित परिवार से अधिकारियों द्वारा किए वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन किया जाएगा।



राजस्थान पेंशनर्स मंच की बैठक आज हिण्डौनसिटी.

राजस्थान पेंशनर्स मंच की तहसील स्तरीय बैठक रविवार दोपहर 2 बजे अग्रसेन कॉलेज के पास स्थित वृद्धाश्रम में होगी। साथ ही नि:शुल्क चिकित्सा शिविर भी लगेगा।

अध्यक्ष जेपी शर्मा ने बताया कि बैठक मेंं पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान निशुल्क चिकित्सा शिविर में सदस्यों व वृद्धाश्रम आवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें