गांवों में चल रहे जुआ-सट्टे के अड्डे, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

Gambling grounds running in villages, police is not taking action

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, बसपा ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन

करौली Published: January 12, 2022 11:36:24 pm

हिण्डौनसिटी. समीप के जटनंगला समेत उपखण्ड क्षेत्र के कई गांवों में जुआ और सट्टे के अड्डे संचालित हो रहे हैं। लेकिन मिलीभगत के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बुधवार को खेडीहैवत गांव में ग्रामीणों प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ प्रर्दशन किया। मामले में जिला परिषद सदस्य अशोकी जाटव व बसपा जिला सचिव रिन्कू खेडीहैवत ने एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणो ने बताया कि क्षेत्र के जटनंगला, खेड़ी, खिजुरी, अक्खे का पुरा, सोमली, सोमला, धंधावली, ढिंढोरा, शेरपुर, बनकी, बेड़ा, बाजना में पुलिस की मिलीभगत से जुआ और सट्टे के अड्डे चल रहें हैं। जिससे ग्रामीण पूरी तरह से परेशान हैं। आरोप है कि कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष स्वरूप लाल जाटव, विधानसभा महासचिव देशराज जाटव, कोषाध्यक्ष रामबाबू सरस, कमल, सुरेंद्र, विजय, रामोतार, विष्णु, विश्वेन्द्र, राजकुमार, राजंती देवी आदि मौजूद रहे।

