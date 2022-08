किशोरी को बंधक बना किया गैंगरेप, अब राजीनामा को दबाव बना रहे दबंग

-सूरौठ थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला, पहले पिता की शिकायत पर गुमशुदगी और मां ने दर्ज कराई एफआईआर

करौली Published: August 21, 2022 12:00:18 am

हिण्डौनसिटी. प्रदेश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जालौर और जयपुर के बाद अब करौली जिले के सूरौठ थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों द्वारा एससी वर्ग की किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी पक्ष के पीडि़त परिवार को राजीनामे के लिए धमकाने की वजह से मामला दबा रहा, लेकिन एससी संगठनों के आगे आने पर शनिवार देर शाम पीडिता की मां की ओर से घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हालांकि पिता की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को ही किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया।

थानाप्रभारी शरीफ अली ने बताया कि पीडिता की मां ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 17 अगस्त की रात को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर में सो रही थी। रात करीब 12 बजे उसकी आंख खुली तो बेटी घर से गायब मिली। काफी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला, तो 19 अगस्त को किशोरी के पिता ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने उसी दिन रात को गांव के एक पशुबाड़े से किशोरी को दस्तयाब कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। जहां से उसे परिजनों को सौंप दिया गया। प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि गांव के ही दो दबंग युवक उसकी पुत्री को अगवा कर ले गए। तथा पशुबाड़े में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने मोबाइल नंबरों की लोकेशन के आधार पर किशोरी को दस्तयाब कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

जला देंगे घर, मार देंगे गोली-

प्राथमिकी में आरोप हैं कि पुलिस हिरासत में बंद आरोपियों के परिजनों ने पीडि़ता के परिवार को धमकी दी, कि अगर मामले में राजीनामा नहीं किया तो उसके घर को आग लगा देंगे। उन्होंने गोली मारने तक की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं आरोपियों के परिजन पीडि़ता के पिता को पकड़ कर अपने घर ले गए। और दरवाजा बंद कर राजीनामा का दबाव बनाया गया।

एससी संगठनों ने जताया विरोध-

एससी किशोरी से दुष्कर्म की सूचना मिलने पर भीम आर्मी के जिला प्रभारी अमित करसोलिया, सूरौठ तहसील प्रभारी नरेन्द्र बंशीवाल, जाटव समाज के तहसील अध्यक्ष सतेन्द्र जाटव, महावर वैश्य महासभा के मंत्री तेजसिंह कोली, राजस्थान कोरी, कोली महासभा के जिलाध्यक्ष अरविन्द महावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पीडिता के परिवार के साथ सूरौठ थाने पहुंच गए। जहां घटना को लेकर नाराजगी जताई। संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने देर शाम आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इनका कहना है

पिता की ओर से गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर लिया। पीडिता के बयान लिए जाएंगे। जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

-किशोरी लाल, डीएसपी, हिण्डौन सिटी। पढ़ना जारी रखे

