तेज गति से कराओ सड़क निर्माण, गुणवत्ता का रखो ध्यान

Get the road construction done at a fast pace, take care of the quality

एसडीएम व सभापति ने किया निरीक्षण, निर्माणाधीन सड़क से हो रही समस्या से हुए रुबरू

-पीडब्ल्यूडी अभियंताओं को दिए निर्देश

करौली Published: February 11, 2022 12:05:42 am

हिण्डौनसिटी. नगरवासियों की आस्था के केन्द्र हरदेवजी मंदिर से हनुमान टॉकीज व डैंपरोड होकर शहर के हृदय स्थल चौपड़ सर्किल तक लम्बे अर्से बाद बनाई जा रही सड़क का निर्माण लोगों के लिए आफत बन गया है। राजस्थान पत्रिका द्वारा समाचार प्रकाशित कर समस्या उजागर की गई, तब जाकर जन प्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुली।

नगरपरिषद सभापति बृजेश कुमार जाटव व एसडीएम अनूप सिंह गुरुवार सुबह सड़क निर्माण की धीमी चाल से हो रही समस्या से रुबरू होने पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं को मौके पर बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में तेजी लाई जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।



एसडीएम और सभापति ने मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं को बुलाकर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। अधिकारी व जन प्रतिनिधि पैदल चलकर डैंपरोड बाजार तक पहुंचे। तथा लोगों को आवागमन के साथ व्यापार में आए व्यवधान से हो रही समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शिवकेश मीणा को सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाकर गुणवत्ता तथा मापदंडों का ख्याल रखने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरती गई, तो कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम व सभापति ने खारी नाले तथा कटरा बाजार में काफी पहले से व्याप्त जलभराव की समस्या का जायजा लिया। साथ ही व्यापारियों को जल्द समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मौके पर ही मडपंप बुलवा कर कटरा बाजार में भरे गंदे पानी को निकलवाया। इस दौरान एसडीएम सफाई निरीक्षक खलीक अहमद, जमादार सुभाष चंद्र, एम इकबाल बबलू मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने गुरुवार के अंक में 'सड़क निर्माण की धीमी चाल, व्यवसाय हो रहा प्रभावित' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर प्रशासन व जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षिक किया था।

