गर्मी से पहले बिजली-पानी समस्याओं का कराओ समाधान, वर्ना पब्लिक होगी परेशान



Get the solution of electricity and water problems before summer or else the public will be upset

पंचायत समिति की पहली साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे...

करौली Published: February 02, 2022 11:55:43 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति की साधारण सभा बुधवार में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य समस्याएं पुरजोर तरीके से उठाईं। पिछले साल संपन्न हुए पंचायत समिति के चुनाव के बाद बुधवार को जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक थी।

गर्मी से पहले बिजली-पानी समस्याओं का कराओ समाधान, वर्ना पब्लिक होगी परेशान



विधायक भरोसी लाल जाटव के मुख्य आतिथ्य में पंचायत समिति के सभागार में दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता प्रधान विनोद कुमार जाटव द्वारा की गई। विधायक पिता और प्रधान बेटे ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को बिजली, पानी की समस्याओं का त्वरित गति से हल करने के निर्देश दिए।

एसडीएम अनूप सिंह ने कहा कि आमजन की समस्या के समाधान के लिए कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जिम्मेदार हैं। लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों से विभागवार समस्याएं बताने के लिए कहा, तो पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और जिला परिषद सदस्यों ने एक-एक कर समस्याओं की झड़ी लगा दी।

उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है। जल्द से जल्द बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान कराया जाए, वर्ना पब्लिक हमें नहीं छोड़ेगी। जन प्रतिनिधियों ने 500-500 रुपए लेकर शट डाउन देने और जब चाहे, तब बिजली कटौती करने की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने झिरना, जटनंगला, राराशायपुर गावों में बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़े होने से बिजली, पानी की समस्या के समाधान की मांग की। गद्दीपुरा, आरेणियां का पुरा, खरेटा में बिजली कटौती से अवगत कराया।

ढिंढोरा की जाटव बस्ती, क्यारदा खुर्द, रेवई, कैरा की ढाणी में पेयजल समस्या, हिण्डौन से लहचौडा, रीझवास व सूरौठ में सड़कों का निर्माण, सोमला के सरकारी स्कूल में पेयजल के लिए नलकूप लगवाने की मांग की गई। उप प्रधान श्रवण लाल मीणा ने श्यामपुर मूंडरी व क्यारदा खुर्द में पेयजल किल्लत के समाधान की मांग की।

सरपंच संघ के अध्यक्ष भूदेव डागुंर ने खरेटा-हिण्डौन सड़क मार्ग का निर्माण कराने और झिरना में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की मांग उठाई। जिला परिषद सदस्य भूपेन्द्र सोलंकी ने जल जीवन मिशन के तहत महू में बिछाई जा रही पाइप लाइनों के खोदी जा रही सड़कों की मरम्मत की मांग की।

सूरौठ के सदस्य बृजेश भारद्वाज ने क्षेत्र में जर्जर विद्युत पोल और क्षतिग्रस्त सड़कों का मुद्दा उठाया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. दीपक चौधरी ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की बात कही। इस दौरान बैठक में विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, तहसीलदार हेमेन्द्र मीणा, कृषि उपज मंडी समिति सचिव राजेश कर्दम के अलावा विद्युत निगम, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी के अभियंता मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें