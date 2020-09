बिना पानी सूखी गंभीर,कोई नहीं सुन रहा नदी की पीर

ghambhir dry without water, no one listens to the river .सूखी गंभीर नदी में बजरी माफिया का कब्जा, हो रहा अवैध खनन पांचना बांध बनने के बाद सूखी गंभीर नदी, भूजल स्तर में आई गिरावट