शुद्धता के नाम पर पानी का गौरखधंधा

Glory of water in the name of purity.Do not be heavy on health, 'this pure water'. Pure 'illegal' water sold from Dhadle.

Water Crisis. Water mine, business yours

सेहत पर भारी न पड़ जाए ‘ये शुद्ध जल’धडल्ले से बिक रहा शुद्ध ‘अवैध’ जल

पानी मेरा, धंधा तेरा