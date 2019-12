इस शहर के खून देने वालों के लिए नए साल में आएगी अच्छी खबर

Good news will come in the new year for those who donate blood of this city. 128 people donated blood in the harsh cold.MLA said that the dream of blood bank will come true in new year. Blood donation camp organized in the state hospital under the aegis of Team Mission Blood Bank

कडकड़ती ठंड में 128 लोगों ने किया रक्तदान. विधायक बोले नए साल में साकार होगा ब्लड बैंक का सपना