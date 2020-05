किसान कल्याण फीस में सरकारी ने दी राहत, छूट से पहले हिण्डौन में वसूल लिए 15 लाख

Government gave relief in farmer welfare fees, recovered 15 lakh in Hindaun before exemption

-विरोध मेें 10 दिन बंद रही थी हिण्डौन समेत प्रदेशभर की मंडियां

-पखवाड़े बाद राज्य सरकार ने जारी किए संशोधन आदेश