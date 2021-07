सरकारी भूमि पर कब्जा करना पड़ा भारी,लगान राशि का 50 गुणा लगाया जुर्माना

Government land had to be occupied heavily, fined 50 times the rent amount

कटकड़ और पालनपुर के नौ अतिक्रमियों को तीन-तीन माह का कारावास

- तहसीलदार न्यायालय ने सुनाया फैसला