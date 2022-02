धरातल पर धीरे और कागजों में तेज दौड़ रही सरकारी योजना

पौने दो लाख किसानों ने जीमा 'कलेवा', संवेदकों ने उठाया 47 लाख का अनुदान

करौली Published: February 04, 2022 11:57:14 am

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुख्यालय पर कैलाश नगर स्थित जिले की एकमात्र ए श्रेणी की कृषि उपज मण्डी में सरकार की ओर से संचालित किसान कलेवा योजना को संवेदक पलीता लगाने में लगा है। मीनू बदलकर गुणवत्ताहीन भोजन मुहैया कराए जाने के कारण धरतीपुत्र का मोह इस भोजन से भंग हो चुका है।

पिछले जनवरी महिने में महज 264 किसानों ने ही सरकारी कलेवा का स्वाद चखा था। हालांकि मंडी समिति का दावा है कि बीते आठ साल में पौने दो लाख से ज्यादा किसान इसका लाभ ले चुके हैं। समिति की ओर से कैंटीन संचालित करने वाले संवेदकों को अनुदान के रुप में 47 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

लेकिन किसानों की मानें तो सरकारी योजना धरातल पर धीरे और कागजों में तेज दौड़ रही है।

मण्डी समिति से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2021 तक किसान कलेवा योजना के तहत अकेले हिण्डौन मण्डी यार्ड में ही 1 लाख 75 हजार 255 किसान लाभ ले चुके हैं। संवेदक द्वारा भोजन कराते समय प्रत्येक किसान से निर्धारित पांच रुपए का शुल्क वसूल किया जाता है। ऐसे में नकद राशि के रुप में ही संवेदकों द्वारा 8 लाख 76 हजार 275 रुपए किसानों से लिए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकारी अनुदान के रुप में मंडी समिति द्वारा बीते आठ वर्षों में संवेदकों को 46 लाख 74 हजार रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि सबसे अधिक 9 लाख 20 हजार रुपए की अनुदान राशि का भुगतान वर्ष 2021 में योजना की कैंटीन संचालित करने वाले संवेदक को किया गया है।

व्यवसायिक कार्य में घरेलू सिलेंडर का उपयोग-

किसान कलेवा योजना की कैंटीन के जरिए संवेदक व्यवसायिक कार्य कर रहा है, लेकिन भोजन बनाने में रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। खास बात यह है कि कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय कलेवा की कैंटीन 100 कदम भी दूर नहीं है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यहां निरीक्षण करने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही। आरोप है कि अगर कोई किसान गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, तो उसे डरा-धमका कर भगा दिया जाता है।



इनका कहना है-

कलेवा योजना की कैंटीन का निरीक्षण किया गया है। संचालक को मीनू में निर्धारित भोजन के अनुसार किसानों को भोजन कराने के निर्देश दिए हैं।-

राजेश कर्दम, सचिव, कृषि उपज मंडी, हिण्डौन सिटी।

फैक्ट फाइल-

वर्ष लाभांवित किसान संवेदक को दिया अनुदान

2014 6600 1.65 लाख

2015 18910 4.72 लाख

2016 25521 6.37 लाख

2017 22639 8.85 लाख

2018 24253 6.89 लाख

2019 17946 3.45 लाख

2020 29010 5.61 लाख

2021 30376 9.20 लाख

