रक्षाबंधन पर ग्रहों का बड़ा संयोग, 474 वर्षं बाद बन रहा गजकेसरी योग

Great combination of planets on Rakshabandhan, Gajakesari Yoga is being formed after 474 years

-इस बार नहीं हैं भद्रा का साया, सुबह से शाम तक बांधी जा सकेंगी राखी