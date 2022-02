बागवानी की तरफ बढ़ा रुझान, किसानों को उत्कृष्टता केंद्र की दरकार

जिले में हो रही पपीता, अमरुद की उद्यानिकी

करौली Updated: February 22, 2022

हिण्डौनसिटी. बागवानी में उन्नत पैदावार का प्रशिक्षण देने व आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाने में लिए जिले में उत्कृष्टता केंद्र (एक्सीलेंस सेंटर) की दरकार है। जिले में किसान आमदनी दुगनी करने के लिए बागवानी के प्रति रुझान तो दिखा रहे हैं। लेकिन उन्नत पौध, कलम की उपलब्धता के साथ नवाचारों को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। जिले में पपीता की बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राज्य बजट के साथ पेश हो रहे पहले कृषि बजट से जिले में उद्यानिकी को बढ़ाने देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र खुलने की है। वर्तमान में प्रदेश में बागवानी के 9 कृषि उत्कृष्टता केंद्र हैं।

बागवानी की तरफ बढ़ा रुझान, किसानों को उत्कृष्टता केंद्र की दरकार

करौली जिले में एक दशक से किसान खाद्यान्न और तिलहन की परम्परागत खेती के साथ उद्यानिकी भी कर रहे हैं। अधिक मुनाफा के साथ दुगनी आय होने से किसानों का बागवानी के प्रति वर्ष दर वर्ष रुझान बढ़ रहा है। कमोबेश जिले के कई गांवों में खेतों में पीपता, अमरुद के बाग लगाए हुए हैं। ऐसे में सर्दी में सवाई माधोपुर से अमरुद और गर्मियों में वैर-भुसावर की बजाय पपीता की स्थानीय तौर पर ही मण्डी में आपूर्ति आपूर्ति होती है। फलों की बागवानी कर रहे किसानों का कहना है कि बाइजट्ट व पटोंंदा क्षेत्र में सवाई माधोपुर से प्रगतिशील बागवान किसान बुलवा कर अमरुद व पपीता आदि की पौध लगवाई गई। लेकिन दक्षता से नियमित देखरेख नहीं होने व परामर्श के अभाव में बागवानी सर्दी में शीत लहर व गर्मी में लू के थपेड़ों से निढ़ाल हो जाती है। उत्कृष्टता केंद्र के अभाव में क्षेत्र में पपीता की उद्यानिकी को अपेक्षित सम्बल नहीं मिल पा रहा है।

मंडी में पपीता की हर रोज 18-20 टन आवक-

थोक फल विक्रेता जीतू अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र की सबसे बड़ी पपीता की मण्डी को कोटा है। यहीं से हिण्डौन शहर सहित करौली, सवाईमाधोपुर जिले की फल मंडियों में पपीता की आवक होती है। हिण्डौन फल मंडी में प्रति दिन पांच से छह ट्रक यानी 18-20 टन पपीता की खपत है। कमोवेश इतनी ही आवक गंगापुरसिटी व करौली की फल मंडी में होती है।

जिले में हैं पपीता के कई बागान

फल व्यापारियों के अनुसार सर्दी के दिनों में मंडियों में कर्नाटक व आंध्रप्रदेश से ताइवानी किस्म के पपीते के आवक हो रही है। जबकि गर्मियों में खरेंटा, पटोदा सहित कई गांवों के बागानों से पपीता की आपूर्ति होती है। ताइवानी किस्म का पपीता लाल व मीठा होता है। गांवों के बागानों में देशी किस्म का पपीता होता है।

जिले में ढाई लाख किसान परिवार-

डांग क्षेत्रीय करौली जिले में ढाई लाख किसान परिवार हैं। जो किसी न किसी माध्यम से कृषि कार्य से सीधे जुड़े हैं। इसके बाद भी जिल में किसानों के लिए एक अदद उत्कृष्टता केंद्र नहीं है। जिससे उन्हें नवाचारों से उन्नत उद्यानिकी में दक्ष बनाया जा सके। जबकि अन्य जिलों उत्कृष्टता केेंद्र किसानों को मददगार बने हैं। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में 1.51 लाख परिवार किसान थे। जो अब बढ़कर संभवतया 2.5 लाख हो गए हैं।

प्रदेश में यहां हैं उत्कृ ष्टता केंद्र सिट्रस उत्कृष्टता केन्द्र, नान्ता, कोटा

अनार उत्कृष्टता केन्द्र, बस्सी, जयपुर

खजूर उत्कृष्टता केन्द्र, सगरा भोजका, जैसलमेर

संतरा, मसाला और औषधीय उत्कृष्टता केन्द्र, झालावाड

आम आंवला, बेर जैतून, अमरुद, उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी, धौलपुर

अमरूद उत्कृष्टता केन्द्र, देवडावास, टोंक

सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र, बून्दी

फूल उत्कृष्टता केंद्र, सवाई माधोपुर,

सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, चित्तौडगढ़़

इनका कहना है- जिले में उद्यानिकी में तहत किसान अमरूद, पपीता, नीबू, आंवला की बागवानी कर रहे हैं। अनार मौसमी और आम की बागवानी इक्की-दुक्की है। जिले में किसी फल विशेष के लिए उत्कृष्टता केंद्र खुलता है तो उसकी उद्यानिकी को बढ़ावा मिल सकेगा।

रामलाल जाट, उपनिदेशक

कृषि विभाग करौली

पपीता का खुले एक्सीलेंस सेंटर-

क्षेत्र में पपीता के एक्सीलेंस सेंटर की जरुरत है। पौधरोपन के आठ माह बाद पपीता फल देता है। साथ ही एक बाग से दो वर्ष फसल होती है। आमदनी के लिए लिहाज से भी फायदामंद है। एक्सीलेंस सेंटर से उन्नत हाइब्रिड पौध मिलेंगी तो पौधों के जेण्डर गुणों के झंझट से भी निजात के साथ अधिक पैदावार होगी।

संतोष अग्रवाल, प्रगतिशील किसान

हिण्डौनसिटी.

करौली जिले में औषधीय पौधे, एप्पल बेर पपीता की बागवानी में प्रचुर संभावनाएं हैं।आस-पास के जिलों में इनका उत्कृष्टता केंद्र भी नहीं है। जिले में एक्सीलेंस सेंटर खुलता है तो डांग इलाके में बागवानी की बढ़ावा मिलेगा। लोगों साथ ही कृषि आधारित रोजगार बढ़ेगा।

पिंटू मीणा कृषि विशेषज्ञ,

नांगल पहाड़ी, टोडाभीम

