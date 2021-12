बहुमत में आधी आबादी, सदन में पहुंचे अनुभवी और शिक्षित युवा

Half the population in the majority, experienced and educated youth reached the house

पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

करौली Published: December 22, 2021 11:05:49 pm

श्रीमहावीरजी.

नवसृजित पंचायत समिति श्रीमहावीरजी में 17 वार्डों के नतीजों के बाद पंचायत समिति की तस्बीर साफ हो गई है। आधी आबादी (महिला) को कोटे से ज्यादा चुन कर पंचायत समिति के सदन में पहुंचने का मौका मिला है।

श्रीमहावीरजी. प्रधान चुनाव से पूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते डीएसपी किशोरी लाल, बाडी सीओ बाबूलाल, थाना प्रभारी धर्म सिंह।



17 सदस्यीय पंचायत समिति में 9 महिला चुनाव जीत कर आई हैं। जो कि 52.94 प्रतिशत से ज्यादा है। मूलत:महिलाओं को पंचायतीराज में 50 फीसदी आरक्षण है । पंचायत समिति के 17 वार्डों में से 8 सीटें महिलाओं के लिए संवर्गानुसार अरक्षित की गई। लेकिन चुनाव में 9 महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है। वहीं, प्रधान पद एससी महिला वर्ग के लिए आरिक्षत है। कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के पहले बोर्ड में महिलाओं वक दबदबा रहने वाला है।

एक निरक्षर, 7 साक्षर, अन्य शिक्षित- पंचायत समिति श्रीमहावीरजी में सम्पन्न हुए चुनाव में एक बात साफ हो गई कि चुनावी रण जीतने के लिए साक्षण होना भी जरुरी नहीं है। चाहे पार्टियां हो या जनता। आधी आबादी ने शिक्षित,पढ़े लिखों को ही तवज्जों दी है। 17 वार्डों के परिणामों में 4 स्नातक, एक बीएड 3 उम्मीदवार 12 वी, एक उम्मीदवार 8 वी उत्तीर्ण चुनकर आए हैं। वहीं एक निरक्षर व 7 साक्षर सदस्य चुने गए हैं।

युवाओं के हाथ में रहेगी पंचायत समिति की कमान नवसृजित पंचायत समिति श्रीमहावीरजी के पहले बोर्ड में सर्वाधिक युवा सदस्य चुन कर आए हैं। 17 वार्डों से में सात सदस्य 30 वर्ष से कम, 6 सदस्य 50 से कम आयु के चुनकर आए हैं। जबकि 4 सदस्य 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। सबसे युवा 25 वर्ष की भाजपा की सरसा बाई है जो वार्ड 16 से चुनी हैं। 26 वर्ष के इन्द्राज गुर्जर वार्ड 4 से निर्दलीय चुने गए हैं। अधिक आयु वार्ड में 77 वर्ष की भाजपा की बिस्सो देवी वार्ड 2 से चुनकर आई हैं। वहीं 60 वर्ष के निर्दलीय देवीलाल भी वार्ड 15 से चुनकर पंचायत समिति आये हैं





पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें