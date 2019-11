हिण्डौन को 6 नई ग्राम पंचायतों की सौगात, देखें किस पंचायत में है आपका गांव

Handover of 6 new gram panchayats to Hindaun, see which panchayat is in your village. 15 Gram Panchayats restructured.Now there will be panchayat samiti of 33 gram panchayats

-15 ग्रामपंचायतों का किया पुनर्गठन.-अब 33 ग्राम पंचायतों की होगी पंचायत समिति