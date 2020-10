हनुमानजी को पसंद है खुला माहौल : मंदिर की बजाय खुले में चबूतरे पर विराजित है प्रतिमा

Hanuman ji likes open atmosphere: Statue is adorned on open platform instead of templeप्रकृति पसंद होने से मंदिर की बजाय खुले में चबूतरे पर विराजित हैं महू के हनुमानजी . आस्था का केंद्र है महू का प्राचीन हनुमान मंदिर