सद्भावना रैली में नहीं दिखा सामंजस्य

Harmony did not show in the Sadbhavana rally.Beginning and ending with choice. Rally organized to give the message of unity in all society.

मनमर्जी से हुई शुरुआत और समापन सर्व समाज में एकता का संदेश देने के लिए रैली का आयोजन