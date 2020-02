नई रोडवेज बसों में कीजिए मौज भरा सफर, सुरफास्टर ट्रेन की तरह हर सीट पर मोबाइल चार्जर

Have fun traveling in new roadways buses, mobile charger on every seat like Surfest train

हिण्डौन व करौली आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात

-आधुनिक तकनीक से लैस हैं रोडवेज बसें