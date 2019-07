मासलपुर बनेगा पंचायत समिति मुख्यालय

करौली. राज्य सरकार के आदेश पर शुरू हुई पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कवायद ठीक प्रकार से चली तो डांग क्षेत्र का मासलपुर कस्बा पंचायत समिति मुख्यालय बनेगा, (Headquarters of Masalpur may be Panchayat Samiti) जो अभी ग्राम पंचायत है। सरकार के मापदण्ड़ों में मासलपुर के आने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने जोरों से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा क्षेत्र की 13 पंचायतों में से नई पंचायत बनाई जाएंगी। सरकार ने गत दिनों जिस पंचायत समिति में ४० ग्राम पंचायत है और आबादी दो लाख से अधिक है तो उसमें से नवीन पंचायत समिति बनाने के आदेश जारी किए है। सरकार के इस मापदण्ड़ की मासलपुर पालना कर रहा है। अभी करौली पंचायत समिति में ४६ ग्राम पंचायत है, जिससे नई पंचायत समिति करौली से अलग होकर बनेगी। इस कारण मासलपुर की उम्मीद जगी है। क्योंकि मासलपुर तहसील के पास अभी 17 पंचायत ग्राम पंचायत है, शेष छह पंचायत करौली या हिण्डौन सिटी से ली जाएंगी। इस पर अधिकारियों ने कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं।

इनमें से बनेंगी नई पंचायतें

पंचायत समिति के साथ ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना है। सरकार ने मापदण्ड़ निर्धारित किए हैं कि जिन पंचायतों की कम से कम चार हजार तथा अधिकतम साढ़े हजार की आबादी है, उनमें से नई पंचायत बनेंगी। लेकिन नई पंचायत के लिए राजस्व गांव जरूरी है। रामपुर धावाई पंचायत में से नई पंचायत आवश्यक रूप से बनेगी। क्योंकि पंचायत की आबादी अभी ९ हजार २३९ है। इसी प्रकार अतेवा (आबादी ७३७८) चैनपुर गाधौली ( ७१२६) गुनेसरा (७२५२) गुडला (६७८२) हरनगर (७३५९) जहांगीरपुर (७२८५) खेडिया (७९८८) महौली (६९२५) रोंडकला (७२४३) ससेड़ी (८४८६) सायपुर (६६००) से नई पंचायत बनाने के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। इन पंचायतों में से बनने वली नई पंचायत की आबादी कम रहती है तो आस-पास की पंचायत की आबादी को मिलाया जा सकता है।

राजस्व गांव का विभाजन नहीं होगा

पंचायतों के पुनर्गठन में राजस्व गांव का विभाजन नहीं होगा। किसी पंचायत की आबादी मापदण्ड़ों में आ रही है, लेकिन राजस्व गांव एक है तो नई पंचायत का प्रस्ताव तैयार नहीं होगा। उदाहरण के लिए कैलादेवी पंचायत की आबादी छह हजार से अधिक है। लेकिन कैलादेवी में राजस्व गांव एक ही है। इसी प्रकार वर्तमान पंचायत मुख्यालय से आठ किलोमीटर से अधिक दूर राजस्व गांव है और मापदण्ड़ों में आ रहा है तो उसे पंचायत मुख्यालय बनाया जा सकता है।

प्रक्रिया शुरू हो गई है

मासलपुर को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की कागजी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए एक बैठक होगी। जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी प्लान से अवगत कराया जाएगा। पंचायतों का पुनर्गठन भी चल रहा है।

गुलाब सिंह गुर्जर विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली

आदर्श पीएचसी के तमगे पर कुछ ऐसे उठे सवाल, तो बगले झांके चिकित्साधिकारी

https://www.patrika.com/karauli-news/some-such-questions-raised-on-the-norms-of-model-phc-4762780/